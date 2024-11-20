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09:17, 20 ноября 2024Мир

Раскрыт состав очередного военного пакета США для Украины

AP: в очередной пакет помощи США для ВСУ войдут комплексы HIMARS и ПТРК Javelin
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Favila / AP

В очередной пакет военной американской помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ) войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, официально о нем будет объявлено в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на источники в администрации США сообщает агентство AP.

«В новый пакет помощи Украине входит оружие для ПВО, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), артиллерийские снаряды калибра 150 и 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы Javelin, а также другое оборудование и запасные части», — говорится в сообщении. Отмечается, что суммарно стоимость этого пакета составляет 275 миллионов долларов.

Ранее очередной пакет военной помощи анонсировала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. «США продолжат наращивать помощь Украине в области безопасности, (...) и мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни», — заявила дипломат на заседании Совбеза.

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