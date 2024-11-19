США объявят о новых пакетах помощи Украине

Постпред Томас-Гринфилд: США скоро объявят о новых пакетах помощи Киеву

США в скором времени объявят о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Об этом на заседании Совета безопасности ООН сообщила постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, Вашингтон намерен поставить Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО), артиллерию, бронетехнику, боеприпасы и «другие необходимые средства».

«США продолжат наращивать помощь Украине в области безопасности, <...> и мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни», — сказала дипломат.

Ранее Россия представила Международному суду ООН доказательства о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Отмечается, что материалы включают 522 страницы текста, а также более 10 тысяч страниц приложений.