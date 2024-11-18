Россия представила Международному суду материалы о геноциде в Донбассе

МИД: РФ представила МС ООН материалы совершения Киевом геноцида в Донбассе

Россия представила Международному суду Организации Объединенных Наций (ООН) доказательства о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Об этом сообщил МИД РФ.

Отмечается, что материалы включают 522 страницы текста, а также более 10 тысяч страниц приложений. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о доказательствах по более чем 140 эпизодам целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса, что подтверждается процессуальными показаниями порядка 300 свидетелей и потерпевших, а также результатами экспертиз.

В настоящее время конкретное содержание переданного в МС ООН документа является конфиденциальным. Материалы станут публичными только после завершения разбирательства.

Суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией рассматривать дело Украины против России. Этот иск Киев подал в феврале 2022 года после начала специальной военной операции. Украинская сторона утверждает, что Москва ложно обвинила ее в геноциде в Донбассе и под этим предлогом начала боевые действия.