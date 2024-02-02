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18:47, 2 февраля 2024Мир

Суд ООН посчитал себя вправе рассмотреть иск Украины против России из-за СВО

Суд ООН в Гааге посчитал себя вправе рассмотреть иск Украины против РФ из-за СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Eva Plevier / Reuters

Международный суд ООН в Гааге посчитал себя вправе и вынес решение рассмотреть иск Украины против России из-за проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, ее слова приводит РИА Новости.

«Суд 15 голосами против одного решил, что обладает юрисдикцией по рассмотрению дела, основываясь на статье 9 Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него», — сообщила судья.

Донохью также добавила, что были отклонены шесть возражений, выдвинутых российской стороной.

31 января суд ООН отклонил большую часть претензий Украины к России по обвинению в якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев обвинял Россию якобы в проведении политики ассимиляции крымских татар и украинцев в Крыму.

Суд ООН посчитал данные обвинения необоснованными. В свою очередь в Москве заявили, что ждут от Киева извинений.

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      Максим Габриелян
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