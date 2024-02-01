Заболоцкая: Россия после решения суда ООН по иску Украины ждет извинений

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Москва после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто обвинял страну в дискриминации татар и украинцев на заседаниях Генеральной ассамблеи.

По словам дипломата, несмотря на колоссальное политическое давление, суду удалось установить ложность утверждений Киева и его западных союзников, а также «проплаченных НПО о якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев».

Ждем от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений перед Россией и гарантий неповторения. Исходим из того, что ни одно уважающее международное право государство впредь не проголосует за клеветнические резолюции Генеральной ассамблеи Мария Заболоцкая зампостпреда России при ООН

Дипломат также призвала международное сообщество задуматься о том, какие меры следует принять для того, чтобы группа государств не могла злоупотреблять площадкой Генассамблеи для распространения ложных утверждений.

По словам Заболоцкой, Международный суд признал не соответствующими действительности заявления Украины о том, что Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) являются террористическими организациями.

Она напомнила, что именно эти утверждения легли в основу конфликта в Донбассе и начала проведения Киевом антитеррористической операции (АТО) в регионе.

Таким образом из решения суда следует, что Киев принял преступное решение о развязывании войн против Донбасса. Именно это преступное решение привело к нынешней ситуации на Украине Мария Заболоцкая зампостпреда России при ООН

Суд ООН отклонил большинство претензий Украины

31 января Международный Суд ООН в Гааге отклонил большую часть претензий Украины к России по обвинению в якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью.

Претензии украинской стороны заключались в якобы создании Москвой системы, нацеленной на ассимиляцию украинцев и крымских татар в Крыму.

Российская сторона не раз отмечала, что подобные обвинения противоречат здравому смыслу. По мнению суда, Москва не нарушила никаких пунктов конвенции, связанных с данным обвинением.

Суд отказался утвердить запрошенный Украиной объем компенсаций со стороны России, однако обвинил Россию в нарушении антитеррористических соглашений в ходе конфликта на востоке Украины. По мнению судей, Москва не уведомляла своевременно Киев об угрозах безопасности стране.

В июне 2023 года Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

6 июня Киев начал представлять свои аргументы в рамках поданного в 2017 году иска в отношении Москвы. Украинская сторона утверждает, что Донецкая и Луганская народные республики оказались вовлечены в террористическую деятельность, которую спонсирует Россия. Это в том числе, считают в Киеве, привело к крушению рейса МН17.

Кроме того, на Украине заявили, что Россия нарушает конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, так как якобы ущемляет права украинцев и крымских татар в Крыму.

В сентябре 2023 года суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины к России в связи с якобы нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года.

В МИД России заявили, что Международный суд ООН не пошел на поводу у Киева

В МИД России заявили, что Международный суд ООН не пошел на поводу у Киева, который рассчитывал своими обвинениями подкрепить решение о передаче Украине конфискованных на Западе российских активов и введение международных санкций против Москвы.

Международный суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором». Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями» МИД России

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что обвинения Украины в адрес Москвы имели мало общего с реальностью. Сенатор выразил уверенность в том, что западные государства оказывали определенное давление на суд, подчеркнув, что даже при этом Киеву не удалось добиться желаемого результата, поскольку доводы России являлись неопровержимыми.

Депутат Госдумы предложил поднять вопрос о признании Украины страной-агрессором

После решения Международного суда ООН депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал поднять вопрос о признании Украины страной-агрессором. По его мнению, судьи «указали на место» украинским властям, пытавшимся повесить на Россию клеймо.

Но агрессором как раз является Украина, варварски обстреливая Донбасс, Белгородскую область, Крым. Уверен, что настало время инициировать в ООН вопрос признания Украины страной-агрессором Михаил Шеремет депутат Госдумы

Бывший украинский депутат счел обвинения Киева слишком надуманными

Бывший украинский депутат, участник движения «Другая Украина» Олег Волошин заявил, что решение Международного суда ООН обусловлено тем, что обвинения Киева были слишком надуманными.

Он отметил, что отклонение большинства претензий в адрес России не связано с проблемами с поддержкой Украины на Западе. По словам экс-парламентария, у западных элит произошло прозрение относительно перспектив завершения конфликта и возникло огромное разочарование, однако решение суда следует рассматривать не с политической, а с чисто юридической точки зрения.

Хочется в это верить и надеяться, что до сих пор мы не потеряли остатки независимости международных судов. И год назад, когда поддержка Киева была на пике, думаю, что суд принял бы такое же решение. Уж слишком нарочито надуманными были претензии украинской стороны Олег Волошин бывший депутат Верховной рады

По словам политика, ДНР и ЛНР не вели деятельности, которую можно расценивать как террористическую, поэтому в данной ситуации суд принял единственно верное решение.

