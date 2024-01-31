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19:23, 31 января 2024Мир

Суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России о расизме

Международный Суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России о расизме

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Международный Суд ООН в Гааге отклонил большую часть претензий Украины к России по обвинению в якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, передает ТАСС.

Как отметила судья, претензии сводились к тому, как Россия «организовала образовательную систему в Крыму после 2014 года по отношению к школьному образованию на украинском языке». Претензии украинской стороны заключались в якобы создании Москвой системы, нацеленной на ассимиляцию украинцев и крымских татар в Крыму.

Российская сторона не раз отмечала, что подобные обвинения противоречат здравому смыслу. По мнению суда, Москва не нарушила никаких пунктов конвенции, связанных с данным обвинением.

Ранее суд в Гааге отклонил запрошенный Украиной объем выплат от России. При этом, суд обвинил российскую сторону в якобы нарушении антитеррористических соглашений.

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      Максим Габриелян
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