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21:01, 31 января 2024Мир

МИД прокомментировал отказ ООН признать Россию государством-агрессором

МИД России подчеркнул цинизм иска Украины о признании РФ агрессором в суде ООН

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел (МИД) России прокомментировало решение Международного суда ООН об отказе признать Россию государством-агрессором и отметило цинизм требований Украины. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В МИД прокомментировали решение об отказе суда признать Россию «государством-агрессором» и вынести решение о выплате денежных компенсаций. В ведомстве подчеркнули, что многолетние попытки Украины доказать вину России не дали результата.

«Эти выводы представляют особенную важность в свете того, что вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов», — отмечается в сообщении.

Ранее суд в Гааге отклонил запрошенный Киевом объем выплат от Москвы, однако обвинил Россию в нарушении антитеррористических соглашений в ходе конфликта на востоке Украины. По мнению судей, Россия не уведомляла своевременно Украину об угрозах безопасности стране.

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      Юрий Леонов
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