В России рассказали об истерике на Украине из-за одного решения ООН

Член ОП Рогов: решение ООН по России вызвало на Украине истерику

Отказ Организации объединенных наций (ООН) признать Россию государством-агрессором вызвал на Украине истерику. О такой реакции Киева на решение ООН заявил член Общественной палаты (ОП), председатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

Рогов рассказал, что в том случае, если бы ООН приняла иное решение, это дискредитировало бы саму организацию. При этом, по словам общественника, Украина может предпринять лишь одно действие для попытки повлиять на итоговое решение ООН.

«Не исключено, что киевский режим начнет работу по дискредитации судей», — подытожил Рогов.

31 января Международный Суд ООН в Гааге отклонил большую часть претензий Украины к России по обвинению в якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Претензии Киева заключались в якобы создании Москвой системы, нацеленной на ассимиляцию украинцев и крымских татар в Крыму.

Российская сторона не раз отмечала, что подобные обвинения противоречат здравому смыслу. По мнению суда, Москва не нарушила никаких пунктов конвенции, связанных с данным обвинением.