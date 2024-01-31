Косачев заявил, что обвинения Украины в адрес РФ имели мало общего с реальностью

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал отказ Международного суда ООН признать Россию государством-агрессором, отметив, что обвинения Украины в адрес Москвы имели мало общего с реальностью, сообщает РИА Новости.

«Изначально было очевидно, что украинские обвинения имели мало общего с реальностью и составлялись исключительно в расчете на огульную поддержку Запада. Однако детальное разбирательство этих обвинений по существу выявило лишь то, что с реальностью они не имели вообще ничего общего», — заявил он.

Косачев выразил уверенность в том, что западные государства оказывали определенное давление на суд, подчеркнув, что даже при этом Киеву не удалось добиться желаемого результата, поскольку доводы России являлись неопровержимыми.

Ранее суд в Гааге отклонил запрошенный Киевом объем выплат от Москвы, однако обвинил Россию в нарушении антитеррористических соглашений в ходе конфликта на востоке Украины. По мнению судей, Россия не уведомляла своевременно Украину об угрозах безопасности стране.