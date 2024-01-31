Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:00, 1 февраля 2024Россия

В Совфеде прокомментировали отказ ООН признать Россию государством-агрессором

Косачев заявил, что обвинения Украины в адрес РФ имели мало общего с реальностью
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал отказ Международного суда ООН признать Россию государством-агрессором, отметив, что обвинения Украины в адрес Москвы имели мало общего с реальностью, сообщает РИА Новости.

«Изначально было очевидно, что украинские обвинения имели мало общего с реальностью и составлялись исключительно в расчете на огульную поддержку Запада. Однако детальное разбирательство этих обвинений по существу выявило лишь то, что с реальностью они не имели вообще ничего общего», — заявил он.

Косачев выразил уверенность в том, что западные государства оказывали определенное давление на суд, подчеркнув, что даже при этом Киеву не удалось добиться желаемого результата, поскольку доводы России являлись неопровержимыми.

Ранее суд в Гааге отклонил запрошенный Киевом объем выплат от Москвы, однако обвинил Россию в нарушении антитеррористических соглашений в ходе конфликта на востоке Украины. По мнению судей, Россия не уведомляла своевременно Украину об угрозах безопасности стране.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Они закончат, и тогда придет наша очередь». Глава ГУР Украины предсказал сроки нового наступления ВСУ

      В России вырос размер материнского капитала

      Названы лучшие упражнения для тонкой талии из положения лежа

      В России выросли социальные пособия

      В США рассказали о поставках высокоточных бомб Украине

      Правда ли, что нервные клетки не восстанавливаются, а все болезни — от нервов? Объясняют врачи

      В Совфеде прокомментировали отказ ООН признать Россию государством-агрессором

      В российском регионе сбили два украинских беспилотника

      Жителей Киева предупредили о возможных громких звуках

      Чиновников на Украине призвали воздержаться от нецензурной брани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше