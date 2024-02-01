На Украине оценили решение суда ООН по иску Киева к России

Экс-депутат Рады Волошин: решение ООН по иску к России доказало его надуманность

Бывший народный депутат верховной рады, участник движения «Другая Украина» Олег Волошин прокомментировал решение Международного суда ООН отклонить большинство претензий Киева к Москве. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Волошин оценил решение суда ООН по иску Киева к России и подчеркнул, что оно доказало надуманность обвинений. «Наконец-то протрезвление и большие сомнения у западных элит насчет перспектив вообще о завершении данного конфликта в выгодном для Запада формате», — отметил он.