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06:35, 1 февраля 2024Бывший СССР

На Украине оценили решение суда ООН по иску Киева к России

Экс-депутат Рады Волошин: решение ООН по иску к России доказало его надуманность

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Бывший народный депутат верховной рады, участник движения «Другая Украина» Олег Волошин прокомментировал решение Международного суда ООН отклонить большинство претензий Киева к Москве. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Волошин оценил решение суда ООН по иску Киева к России и подчеркнул, что оно доказало надуманность обвинений. «Наконец-то протрезвление и большие сомнения у западных элит насчет перспектив вообще о завершении данного конфликта в выгодном для Запада формате», — отметил он.

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