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22:17, 29 ноября 2024Мир

Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки вооружений Киеву

Блинкен обсудил с Сибигой поставки вооружений Украине и бюджетную помощь США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, во время которого стороны обсудили обстановку на поле боя, а также поставки американской военной и бюджетной помощи Киеву. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

Глава Госдепа США заверил украинского министра в поддержке со стороны Вашингтона перед наступлением зимы.

«Госсекретарь сообщил о целях США по обеспечению устойчивой поддержки Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее газета The Times писала, что избранный президент США Дональд Трамп может решить не предоставлять Украине 6,5 миллиарда долларов, выделенных действующей администрацией Джо Байдена, и использовать деньги в других целях.

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