В США раскрыли будущее денег для Украины при Трампе

The Times: Трамп может не дать Украине денег и использовать их в других целях

Избранный президент США Дональд Трамп может решить не предоставлять Украине 6,5 миллиарда долларов, выделенных действующей администрацией Джо Байдена, и использовать деньги в других целях. Об этом сообщает The Times.

«Пентагон исчерпал лимит вооружений, которые США могут передавать Украине каждый месяц без нанесения ущерба боеспособности собственных вооруженных сил. Кроме того, имеют место логистические проблемы с доставкой оружия Вооруженным силам Украины. Таким образом, президент Трамп сам сможет решить, как потратить оставшиеся средства», — отмечается в публикации.

Авторы материала указали на то, что республиканец, вероятнее всего, решит перенаправить финансирование на решение внутренних проблем США — в частности, «на вопрос мигрантов».

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что пока неизвестно, сможет ли Евросоюз помогать Украине после прихода к власти Трампа.