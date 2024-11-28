Боррель усомнился в продолжении помощи Украине из-за Трампа

Боррель: неизвестно, сможет ли Евросоюз помогать Украине после прихода Трампа

Пока неизвестно, сможет ли Европейский союз (ЕС) помогать Украине после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Как будет отвечать Евросоюз на возможное изменение подхода США к украинскому кризису? Что ЕС будет делать, если Вашингтон перестанет поддерживать Киев? Об этом меня спрашивали украинцы, и этот же вопрос они мне задавали в Донбассе в феврале 2022 года: вы поддержите нас, если начнется конфликт? Я не мог дать утвердительный ответ, потому что не был уверен», — рассказал евродипломат.

По словам Борреля, этот вопрос вновь вернулся на повестку дня, однако «ответа на него никто не знает».

25 ноября газета The Washington Post сообщила, что Киев ищет способы заверить Трампа в том, что продолжение поддержки Украины может принести выгоду США. В частности, украинские власти хотят убедить Трампа, что помощь Украине является не благотворительностью, а «выгодной экономической и геостратегической возможностью».