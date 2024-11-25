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23:41, 25 ноября 2024Мир

Стало известно о попытках Киева убедить Трампа в выгоде от поддержки Украины

WP: Украина пытается убедить Трампа, что поддержка ВСУ принесет выгоду США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Киев ищет способы убедить избранного американского лидера Дональда Трампа в том, что продолжение поддержки Украины может принести выгоду США. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Отмечается, что украинские власти хотят убедить Трампа в том, что помощь Украине является не благотворительностью, а «выгодной экономической и геостратегической возможностью», которая в итоге может обогатить и обеспечить безопасность США и их интересов.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что украинские власти должны объяснить избранному президенту США политическую практичность поддержки ВСУ. По его словам, она заключается в том, что инвестирование «небольших сумм» в ВСУ сможет «обнулить военный потенциал» России, а также привести к «доминированию» Соединенных Штатов на мировой арене.

Ранее американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что США проигрывают в конфликте на Украине и уже не смогут изменить его исход. Он подчеркнул, что даже разрешение со стороны западных стран на удары Вооруженных сил Украины вглубь российской территории с помощью дальнобойного оружия не сможет изменить ход конфликта.

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