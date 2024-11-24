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16:07, 24 ноября 2024Мир

На Западе предрекли США поражение в конфликте на Украине

Миршаймер: США проигрывают в конфликте на Украине и не смогут изменить его исход
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США проигрывают в конфликте на Украине и уже не смогут изменить его исход. Об этом заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Факт в том, что мы ввязались в конфликт, который обречены проиграть. Мы сейчас в отчаянии, и люди судорожно ищут способы исправить ситуацию, но я с грустью могу сказать, что такого способа не существует», — отметил эксперт.

По словам Миршаймера, даже разрешение со стороны западных стран на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории с помощью дальнобойного оружия не смогут изменить ход конфликта. Политолог подчеркнул, что у Киева небольшое количество такого вооружения.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что крылатые ракеты ATACMS разделят участь предыдущих вооружений, поставляемых Киеву странами Запада. По словам Дэвиса, Киев проиграл в конфликте и у Запада нет никаких средств, способных повлиять на изменение хода боевых действий.

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