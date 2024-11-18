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05:55, 18 ноября 2024Мир

В США предрекли судьбу переданных Украине ATACMS

Дэвис: ракеты ATACMS повторят судьбу предыдущих вооружений Украины с Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Defense Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

Крылатые ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) разделят участь предыдущих вооружений, поставляемых Киеву странами Запада. Такую судьбу предрек ATACMS подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он напомнил о том, что истребителям F-16 пророчили «решающее значение». «Мы привезли F-16 и... что случилось? Вы никогда о них не слышали», — отметил Дэвис. Изменение хода конфликта также ожидалось с появлением у Киева американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, добавил он.

По его словам, у Украины и Запада нет никаких средств, способных повлиять на ход боевых действий. Дэвис подчеркнул, что инициатива полностью принадлежит России, а Украина проиграла войну и у нее «нет возможности удержаться».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получила от западных партнеров танки Abrams, Leopard 2 и Challenger 2, боевые машины пехоты Marder и M2 Bradley, зенитную самоходную установку Gepard, зенитные ракетные комплексы IRIS-T и Patriot, буксируемую гаубицу M777, самонаводящиеся ракеты Brimstone, самоходную артиллерийскую установку PzH 2000, РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и тактические ракеты ATACMS.

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