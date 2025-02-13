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16:42, 13 февраля 2025Бывший СССР

На Западе рассказали о разочаровании офиса Зеленского в Трампе

Bloomberg: В офисе Зеленского растет разочарование в Трампе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского растет разочарование в американском лидере Дональде Трампе из-за непонимания, как вести переговоры. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Bloomberg.

«Среди чиновников в офисе Зеленского растет разочарование в Трампе, потому что они не понимают, как с ним обращаться», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинский лидер пробует разные стратегии, чтобы наладить контакт с президентом США. Предложение обменять полезные ископаемые и редкоземельные металлы на помощь со стороны Вашингтона было попыткой использовать предпринимательский подход в переговорах.

Ранее Зеленский назвал дату подписания соглашения Украины и США по недрам. По его словам, документ может быть принят на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

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