Зеленский: Соглашение Украины и США по недрам может быть подписано до 16 февраля

Соглашение Украины и США по добыче редкоземельных металлов может быть подписано на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля или даже раньше. Дату подписания договора назвал президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его выступления опубликовало в Telegram издание «РБК-Украина».

«Мы изучим этот документ и сделаем все, чтобы наши команды могли очень быстро договориться и подписать этот документ. Мы сделаем все для того, чтобы подписать до или во время Мюнхенской конференции, потому что не хочется тратить время», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что дал поручение своей команде ознакомиться с документом в течение двух дней, чтобы как можно раньше его подписать.

Ранее представитель окружения Зеленского заявил о желании властей США сместить политика. По словам собеседника издания Postimees, о желании Вашингтона сместить Зеленского свидетельствуют разговоры американских властей о проведении выборов на Украине.