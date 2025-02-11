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18:40, 11 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве заявили о желании властей США сместить Зеленского

Postimees: Власти США хотят сместить Зеленского как неудобного для переговоров
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Администрация президента США Дональда Трампа хочет сместить Владимира Зеленского. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на источник, связанный с командой украинского лидера.

По словам собеседника издания, о желании Вашингтона сместить Зеленского свидетельствуют разговоры американских властей о проведении выборов на Украине. Представитель Киева также выразил мнение, что украинский лидер считается в Белом доме неудобным для мирных переговоров.

Ранее бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен рассказал о больших проблемах, с которыми столкнулся Зеленский из-за Трампа. Он отметил, что действующие власти Соединенных Штатов хотят, чтобы президентские выборы прошли на Украине уже осенью 2025 года.

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