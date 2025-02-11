Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Зеленский столкнулся с проблемами из-за Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами из-за президента США Дональда Трампа и продвижения российских войск на Украине. На это указал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

«Проблема Зеленского двоякая: он теряет солдат с высокой скоростью, в том числе предположительно тысячи дезертиров. Он больше не может рассчитывать на крупные поставки оружия из США, что неизбежно еще больше ослабит боеспособность Украины», — написал он.

Кроме того, администрация Трампа хочет, чтобы выборы на Украине прошли уже этой осенью, при этом, чтобы Зеленского сменил другой кандидат. По словам Брайена, Украина пытается выиграть время и предотвратить крупный прорыв, который может привести к краху обороноспособности страны.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не будут считаться с мнением Зеленского на мирных переговорах. Отмечается, что на это указывает и требование Вашингтона провести выборы президента Украины.