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01:16, 11 февраля 2025Мир

В США раскрыли планы Путина и Трампа в отношении Зеленского

CNN: Трамп и Путин не будут считаться с Зеленским на переговорах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Chown / Reuters

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не будут считаться с мнением украинского лидера Владимира Зеленского на мирных переговорах. Соответствующие планы раскрыл телеканал CNN.

«Зеленский сейчас вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса не разделяют того всеобщего восхищения, которым он пользовался на Западе на протяжении трех лет. Зеленский больше не является непреодолимой фигурой», — указано в сообщении.

Отмечается, что на это указывает и требование Вашингтона провести выборы президента Украины. Зеленский, подчеркивает телеканал, сможет участвовать в подготовке мирного процесса, однако подписывать необходимые документы будет уже новый глава Украины, который не будет иметь «неудобной истории».

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал участие Украины в мирных переговорах бессмысленным. «Не понимаю, зачем вообще приглашать Зеленского», — сказал он.

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