Такер Карлсон: Нет смысла приглашать Зеленского на переговоры о мире

Нет никакого смысла приглашать на переговоры о мире власти Украины. Такое мнение в интервью с подполковником США Дэниелом Дэвисом выразил американский журналист Такер Карлсон.

«Зачем вообще включать в эти переговоры украинское руководство? Я не понимаю. Не понимаю, зачем вообще приглашать [президента Украины Владимира] Зеленского. Он не был избран, его срок истек. Он больше не имеет права управлять этой страной», — сказал Карлсон.

Он также отметил, что Вашингтону следует извиниться перед Киевом за то, во что его втянула администрация Джо Байдена. Дэвис, в свою очередь, подчеркнул, что Россия всегда была готова участвовать в переговорах, однако США при Байдене отказывались идти на диалог. «И теперь мы имеем те обломки, которые имеем», — добавил он.

Ранее Карлсон назвал судьбу поставляемого Украине западного оружия. По его словам, Киев продает полученное оружие мексиканским наркокартелям.