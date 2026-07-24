Россиянин на сапе прошел три тысячи километров по дальневосточным рекам

Путешественник из Читы прошел почти 3 тысячи км на сапе по рекам Дальнего Востока

Житель Читы Юрий Скоробогатов решил покорить на сапе несколько крупных дальневосточных рек — его конечной целью стало Охотское море. Историей путешественника поделилось издание ChitaMedia.

В настоящий момент читинец прошел более трех тысяч километров по воде. Он посвятил свое путешествие маршрутам казаков-первопроходцев, которые столетия назад ходили по тем же местам, осваивая Дальний Восток. В ходе поездки Юрий делится в соцсетях своими мыслями и фотографиями, а также публикует видео с маршрута.

За время плавания путешественник смог увидеть уникальные природные территории Забайкалья. По его словам, собранные кадры уже сейчас могут стать отличной основой для документального фильма о природе этого региона.

Ранее стало известно, что в Петрозаводске воссоздадут ладью знаменитого русского путешественника. Речь идет о реплике судна Афанасия Никитина.