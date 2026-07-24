Ладью знаменитого русского путешественника воссоздадут в Петрозаводске

В Петрозаводске возобновили строительство реплики ладьи путешественника Афанасия Никитина

В Петрозаводске на верфи деревянного судостроения «Варяг» возобновили работу над воссозданием реплики ладьи знаменитого русского путешественника Афанасия Никитина, передает «Карелинформ».

Стройка опирается на источники, согласно которым тверской купец совершил свое легендарное «Хождение за три моря». Так, ладья получит паруса, весла и большую палубную надстройку, кроме того, для будущего судна уже доставили двигатель.

Спустить судно на воду планируют к навигационному сезону в следующем году. После завершения строительства ладью по плану отправят в Тверь, где она станет одной из достопримечательностей.

Кроме того, на верфи рассматривают возможность создания исторического судна и для Петрозаводска. В качестве такого проекта предлагается построить копию шнявы «Фаворитка» — корабля эпохи Петра I, который мог бы стать украшением набережной Онежского озера. Параллельно специалисты завершают доработку первого прогулочного катера «Аскольд-21», выполненного в ретростиле, и приступают к строительству второго судна этой серии. Также продолжаются переговоры о возможном изготовлении новых шлюпок для легендарного крейсера «Аврора».

Ранее в Норвегии археологи раскопали гигантский курган Херлаугсхауген на острове Лека и обнаружили там останки 20-метрового судна, которое оказалось древнее эпохи викингов.

