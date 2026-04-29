Древний корабль нашли под землей

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:42, 29 апреля 2026

В Норвегии внутри гигантского кургана нашли ладью
Антонина Черташ
Фото: Wikipedia

В Норвегии археологи раскопали гигантский курган Херлаугсхауген на острове Лека и обнаружили там останки 20-метрового судна, которое оказалось древнее эпохи викингов. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Проанализировав 29 железных заклепок и фрагменты обгоревшего дерева, археологи сумели доказать, что традиция хоронить людей в ладьях зародилась в Скандинавии гораздо раньше, чем считалось. Новый радиоуглеродный анализ датирует погребение 700 годом нашей эры. Это примерно на 80 лет раньше правления легендарного конунга Херлауга, который и дал имя кургану. Таким образом, этот древний корабль-захоронение — первое документальное свидетельство того, что норвежцы уже в VII веке обладали передовыми морскими технологиями и строили мощные ладьи, способные бороздить Северное море.

Курган продолжает ту же традицию, к которой принадлежит знаменитый англосаксонский курган в Саттон-Ху (Великобритания), датируемый 600–625 годами, где тоже нашли останки ладьи. До сих пор норвежские ученые не могли похвастаться такими древними образцами, и Херлаугсхауген заполнил пробел. Как пишут авторы работы, их находка «обеспечивает хронологический мост» между ранними захоронениями с ладьями в Англии и более поздними скандинавскими курганами VIII-IX веков. Более того, раскопки разрушили красивую легенду о том, что король Херлауг сам заточил себя в этой насыпи: корабль зарыли в землю на 80 лет раньше его кончины.

Ученые полагают, что остров Лека был крупным перевалочным узлом в торговой сети между севером и югом Скандинавии. Чтобы соорудить насыпь диаметром почти 60 метров и высотой более 12 метров и закопать внутри ладью, требовались колоссальные трудозатраты.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах рабочие наткнулись на фрагмент древнего корабля, когда заменяли канализационную систему в Вейк-бей-Дюрстеде. Вероятно, он откололся от судна викингов во времена правления династии Каролингов (700-800-е годы).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok