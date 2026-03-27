Фрагмент корабля викингов нашли во время ремонта канализации

20:11, 27 марта 2026

В Нидерландах нашли фрагмент 1300-летнего корабля викингов
Юлия Юткина

Фото: Thomas Rintoul / Shutterstock / Fotodom  

В Нидерландах рабочие наткнулись на фрагмент древнего корабля, когда заменяли канализационную систему в Вейк-бей-Дюрстеде. Об этом пишет New York Post.

Во время ремонта канализации команда нашла трехметровую деревянную балку. Рабочие хотели отбросить ее в сторону как обычный кусок дерева, но археолог-любитель Дэнни ван Бастен остановил их. Ему показалось, что эта находка может иметь историческую ценность.

Специалисты морского фонда Stichting Beheer Vikingschip и музея Дорестада осмотрели балку и пришли к выводу, что она была частью корабельного каркаса. Рядом археологи нашли глиняные черепки, которые указывают на то, что найденный обломок относится к периоду Каролингов (700-800-е годы). Вероятно, он откололся от судна викингов. 1300 лет назад они активно торговали с франкской династией Каролингов.

Однако исследователи не исключают того, что обломок относится к более позднему периоду — 1300 году. Возможно, он был частью средневекового торгового судна. Для разгадки происхождения балки специалистам необходимо ее подробно изучить. Этот процесс займет несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что два американских археолога установили местоположение португальского судна Nossa Senhora do Cabo, затонувшего у берегов Мадагаскара в 1721 году. На его поиски они потратили 16 лет.

