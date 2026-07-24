Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:18, 24 июля 2026 (обновлено: 17:27, 24 июля 2026)Бывший СССР

Лукашенко пожаловался на неспособность молодежи отличить вилы от лопаты

Лукашенко: Молодежь Белоруссии не может отличить вилы от лопаты
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии / РИА Новости

Молодежь Белоруссии не может отличить вилы от лопаты. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, передает «Пул Первого».

«Молодое поколение приходит, они не знают, что такое деревня. Вилы от лопаты отличить не могут, а не то, что там робот какой-то, сложная техника и так далее. Надо молодежь приучить к этому», — рассказал Лукашенко.

Говоря о сельскохозяйственной отрасли белорусский лидер заявил, что стране необходимо сохранить деревню.

Ранее Лукашенко заявил, что ряде районов Белоруссии не хватает рабочих рук, и решить эту проблему поможет привлечение трудовых мигрантов из Узбекистана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны России раскрыло подробности удара по военной выставке под Киевом
    Россиянам назвали самые неубиваемые машины
    Полицейский 14 лет насиловал женщин
    Названы темы возможной встречи Трампа и Зеленского
    Десятки человек пострадали за сутки при ударах ВСУ по российскому региону
    Заказавшей бывшего мужа российской учительнице отменили приговор
    Похудевшая на 45 килограммов Адель подверглась нападкам в сети из-за вновь набранного веса
    Поставки модернизированной «Варежки» начнут в 2028 году
    Из-за санкций ЕС возникли трудности с денежными переводами в постсоветские страны
    В Латвии пожаловались на повреждение консульства в Славянске
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok