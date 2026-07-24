Лукашенко пожаловался на неспособность молодежи отличить вилы от лопаты

Лукашенко: Молодежь Белоруссии не может отличить вилы от лопаты

Молодежь Белоруссии не может отличить вилы от лопаты. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, передает «Пул Первого».

«Молодое поколение приходит, они не знают, что такое деревня. Вилы от лопаты отличить не могут, а не то, что там робот какой-то, сложная техника и так далее. Надо молодежь приучить к этому», — рассказал Лукашенко.

Говоря о сельскохозяйственной отрасли белорусский лидер заявил, что стране необходимо сохранить деревню.

Ранее Лукашенко заявил, что ряде районов Белоруссии не хватает рабочих рук, и решить эту проблему поможет привлечение трудовых мигрантов из Узбекистана.