Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:10, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Карлсон раскрыл судьбу поставляемого Украине западного оружия

Карлсон: Украина продает полученное западное оружие мексиканским наркокартелям
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина продает полученное от Запада оружие мексиканским наркокартелям. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе своего интервью с военным экспертом Дэниелом Дэвисом.

Он указал, что это вооружение впоследствии оказывается у южных границ США. Также журналист отметил, что украинские военные продают до половины всего поставленного им оружия.

В 2024 году Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему продажи трофейных автоматов и гранатометов криминалитету. Тогда в Львовской области разоблачили двух руководителей местного благотворительного фонда, подпольно торговавшего оружием.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      В США заявили о скором обнародовании вариантов решения конфликта на Украине

      Девушка экс-главы МИД Украины открыла секс-шоп для возрождения народа

      Расплакавшаяся жена Петросяна пожаловалась на разбившего ей сердце «нелюдя»

      В Греции оценили информацию о возбуждении против российского футболиста уголовного дела

      Причину остановки работы над мирным планом Трампа по Украине раскрыли

      Россиянам захотели запретить давать детям необычные имена

      Алена Водонаева рассказала о пропаже экс-бойфренда на СВО

      Карлсон раскрыл судьбу поставляемого Украине западного оружия

      В США допустили возможность смены Зеленского на более удобную для Трампа фигуру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше