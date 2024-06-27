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13:57, 27 июня 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли схему продажи оружия криминалитету

СБУ раскрыла схему продажи трофейных автоматов и гранатометов криминалитету

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему продажи трофейных автоматов и гранатометов криминалитету. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

СБУ сообщила о задержании сети из шести нелегальных торговцев стрелковым оружием. Во Львовской области разоблачили двух руководителей местного благотворительного фонда, подпольно продававших автоматы.

«По данным следствия, один из них под видом "волонтерских поездок" объезжал места предыдущих боев, где собирал оружие», — рассказали в ведомстве. В ходе обысков были изъяты автоматы АК-74 и АКС-74, а также гранатометы и противопехотная мина.

Ранее СБУ раскрыла похожую схему в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. Как сообщается, удалось изъять более 60 килограммов взрывчатки, снайперское оружие, а также крупнокалиберные пулеметы и автоматы российского производства.

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      Юрий Леонов
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