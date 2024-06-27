На Украине раскрыли схему продажи оружия криминалитету

СБУ раскрыла схему продажи трофейных автоматов и гранатометов криминалитету

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему продажи трофейных автоматов и гранатометов криминалитету. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

СБУ сообщила о задержании сети из шести нелегальных торговцев стрелковым оружием. Во Львовской области разоблачили двух руководителей местного благотворительного фонда, подпольно продававших автоматы.

«По данным следствия, один из них под видом "волонтерских поездок" объезжал места предыдущих боев, где собирал оружие», — рассказали в ведомстве. В ходе обысков были изъяты автоматы АК-74 и АКС-74, а также гранатометы и противопехотная мина.

Ранее СБУ раскрыла похожую схему в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. Как сообщается, удалось изъять более 60 килограммов взрывчатки, снайперское оружие, а также крупнокалиберные пулеметы и автоматы российского производства.