Украинцы начали продавать трофейное российское оружие преступникам

СБУ сообщила о задержании четырех торговцев российским оружием

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала четырех торговцев трофейным российским вооружением. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили продажу оружия и боеприпасов представителям криминальных кругов в трех регионах Украины», — сообщило ведомство, добавив, что удалось изъять более 60 килограммов взрывчатки, снайперское оружие, а также крупнокалиберные пулеметы и автоматы российского производства.

Среди задержанных граждане Украины из Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей.

Как сообщает СБУ, всем задержанным гражданам грозит до семи лет лишения свободы по статье 263 Уголовного кодекса Украины о незаконном обращении с оружием.

Ранее стало известно, что СБУ пришла с обысками в редакцию Союза православных журналистов, занимающегося освещением гонений на каноническую Украинскую православную церковь.