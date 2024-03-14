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14:02, 14 марта 2024Бывший СССР

Украинцы начали продавать трофейное российское оружие преступникам

СБУ сообщила о задержании четырех торговцев российским оружием

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала четырех торговцев трофейным российским вооружением. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили продажу оружия и боеприпасов представителям криминальных кругов в трех регионах Украины», — сообщило ведомство, добавив, что удалось изъять более 60 килограммов взрывчатки, снайперское оружие, а также крупнокалиберные пулеметы и автоматы российского производства.

Среди задержанных граждане Украины из Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей.

Как сообщает СБУ, всем задержанным гражданам грозит до семи лет лишения свободы по статье 263 Уголовного кодекса Украины о незаконном обращении с оружием.

Ранее стало известно, что СБУ пришла с обысками в редакцию Союза православных журналистов, занимающегося освещением гонений на каноническую Украинскую православную церковь.

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      Валентин Карант
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