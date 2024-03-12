СБУ пришла с обысками в редакцию Союза православных журналистов

На Украине СБУ проводит обыски в редакции Союза православных журналистов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в Союз православных журналистов, занимающийся освещением гонений на Украинскую православную церковь Московского Патриархата (УПЦ МП). Силовики проводят обыск в редакции, сообщили представители общественно-религиозного объединения в своем Telegram-канале.

«Около часа назад к сотрудникам СПЖ с обысками пришли представители СБУ. Мы не можем сказать, что происходит, поэтому, детали — со временем», — рассказали в союзе.

Журналисты также сообщили, что сотрудники СБУ изъяли у них компьютеры и телефоны. Уточняется, что украинские силовики пока не выдвинули какие-либо обвинения представителям общественно-религиозного объединения.