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15:41, 6 марта 2024Бывший СССР

На Украине задержали священника УПЦ за поддержку России в соцсетях

СБУ сообщила о задержании в Черкасской области поддерживавшего Россию священника

Фото: fortton / Shutterstock / Fotodom

На Украине в Черкасской области задержали митрофорного протоиерея Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По данным силовиков, священник поддерживал в соцсетях Россию, распространяя «прокремлевские нарративы». Кроме того, он называл бойцов отряда «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) нацистами.

«Свои сообщения фигурант дополнял репостами с враждебными лозунгами, фотографиями и видеосюжетами из прокремлевских интернет-ресурсов», — уточнили в СБУ.

В доме у священника прошел обыск, в ходе которого силовики обнаружили «запрещенную символику» и мобильный телефон, с которого он выкладывал пророссийские посты. В отношении клирика возбудили уголовное дело по статье 436-2 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уточняется, что фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

5 марта стало известно об обысках у священника УПЦ МП Бориса Бродовского. Как рассказали в Черкасской епархии, клирику вручили извещение об «оправдании российской агрессии» за репосты в социальных сетях. После этого отец Борис перестал выходить на связь.

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      Екатерина Грищенко
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