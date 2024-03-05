Украинские спецслужбы пришли с обысками к священнику УПЦ из-за репостов

Сотрудники СБУ пришли с обыском к протоиерею УПЦ Бродовскому из-за репостов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к священнику Украинской православной церкви (УПЦ) Черкасской епархии протоиерею Борису Бродовскому из-за репостов в социальных сетях видео, которые якобы оправдывали специальную военную операцию (СВО). Об этом в разговоре с Союзом православных журналистов сообщил глава юридического отдела епархии протоиерей Георгий Пограничный.

Как рассказали в епархии, представители украинских спецслужб пришли домой к Бродовскому рано утром, вручили подозрение в «оправдании российской агрессии» и начали обыск.

«Мы пытались с ним [Бродовским] связаться, но не можем дозвониться. Вероятно, сотрудники СБУ изъяли у отца Бориса телефон. Уже едем туда, будем выяснять ситуацию», — рассказал протоиерей Пограничный.

Отмечается, что Бродовский прекратил штатную службу в 2014 году по состоянию здоровья.

В конце февраля сотрудники СБУ также провели обыски у митрополита Черкасской епархии Феодосия. По сообщению журналистов, тогда в ходе следственных действий у предстоятеля случился сердечный приступ.