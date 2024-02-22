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16:43, 22 февраля 2024Бывший СССР

У митрополита УПЦ случился сердечный приступ во время обыска СБУ

СПЖ: СБУ сорвали литургию УПЦ, у митрополита Феодосия случился сердечный приступ

Кадр: ЧЕРКАСЬКИЙ БЛАГОВІСНИК / YouTube

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в домовом храме митрополита Черкасского канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сорвав богослужение. У архиерея случился сердечный приступ, передает Союз православных журналистов.

«В связи с очередными обысками СБУ, которые начались сегодня с самого утра, была сорвана Божественная Литургия в домовом храме, у митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. С Владыкой случился сердечный приступ. Врачи скорой помощи сейчас оказывают экстренную помощь и решают вопрос о госпитализации Владыки», — приводят журналисты сообщение епархии.

Отмечается, что у предстоятеля диагностирован тяжелый гипертонический криз в сочетании с приступом стенокардии, однако сейчас его состояние стабильно, жизни митрополита ничего не угрожает.

Ранее сотрудники СБУ пришли с обыском к монахам УПЦ в Киево-Печерской лавре. Тогда спецслужбу интересовал иерей, который якобы координировал акции протеста против решения Киева о выселении священников из монастыря.

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      Глеб Палехов
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