Зеленский поделился подробностями разговора с Трампом

Зеленский во время разговора с Трампом попросил гарантий безопасности Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с главой США Дональдом Трампом попросил гарантий безопасности стране. Его слова приводит издание «Общественное».

«Гарантии безопасности для нас, безусловно, это приоритет. И гарантий без вас (США — прим. "Ленты,ру") мы не видим», — привел Зеленский слова его переговоров с Трампом. Он также заявил о просьбе справедливого завершения конфликта.

Он также отметил, что Киев не примет любых двусторонних переговоров без Украины. При этом Зеленский отметил, что между ним и Трампом прошел очень хороший часовой разговор.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что ему был не очень приятен факт первого звонка Трампа президенту России Владимиру Путину. Однако Зеленский считает, что Москва и российское руководство для Трампа не являются большим приоритетом.