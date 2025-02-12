Зеленский назвал условие прекращения огня на Украине

Зеленский назвал гарантии безопасности условием прекращения огня на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня невозможно без предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом он рассказал в интервью The Economist.

Он отметил, что прекращение огня — не самоцель. По мнению Зеленского, оно может быть только частью окончания «горячей фазы» конфликта с Россией.

Украинский лидер назвал гарантии безопасности Украины условием прекращения огня.

Ранее Зеленский заявил о желании получить гарантии безопасности для страны в 2025 году. По его словам, США должны оказать давление на Россию.