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22:00, 12 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал условие прекращения огня на Украине

Зеленский назвал гарантии безопасности условием прекращения огня на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Heiko Becker / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня невозможно без предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом он рассказал в интервью The Economist.

Он отметил, что прекращение огня — не самоцель. По мнению Зеленского, оно может быть только частью окончания «горячей фазы» конфликта с Россией.

Украинский лидер назвал гарантии безопасности Украины условием прекращения огня.

Ранее Зеленский заявил о желании получить гарантии безопасности для страны в 2025 году. По его словам, США должны оказать давление на Россию.

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