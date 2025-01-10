Зеленский заявил о желании получить гарантии безопасности для Украины в 2025 году

Зеленский: Украина хочет получить гарантии безопасности в 2025 году

Украина хочет получить гарантии своей безопасности от США в 2025 году. Такое заявление сделал президент республики Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Наша цель состоит в том, чтобы получить гарантии безопасности в этом году и закончить в войну в этом году. (...) Мы должны определить серьезные гарантии безопасности для Украины и для Европы», — заявил Зеленский.

По его словам, США должны оказать давление на Россию и предоставить Украине и Европе гарантии безопасности.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский хочет продлить конфликт, пытаясь снова обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос о членстве в НАТО.