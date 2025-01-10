Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 10 января 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о желании получить гарантии безопасности для Украины в 2025 году

Зеленский: Украина хочет получить гарантии безопасности в 2025 году
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Украина хочет получить гарантии своей безопасности от США в 2025 году. Такое заявление сделал президент республики Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Наша цель состоит в том, чтобы получить гарантии безопасности в этом году и закончить в войну в этом году. (...) Мы должны определить серьезные гарантии безопасности для Украины и для Европы», — заявил Зеленский.

По его словам, США должны оказать давление на Россию и предоставить Украине и Европе гарантии безопасности.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский хочет продлить конфликт, пытаясь снова обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос о членстве в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в Курской области

      Начато расследование после мощного пожара на предприятии в российском регионе

      На Западе предрекли распад НАТО из-за одной страны

      Жена пилота назвала два худших наряда для аэропорта

      В США заявили о возможности России дойти до Одессы

      Новый выброс мазута обнаружили у берегов Кубани

      Российская блогерша посоветовала девушкам брать одну вещь с собой на Бали

      Трамп допустил взаимную симпатию с Обамой

      Российский вратарь получил в австрийском клубе прозвище Путин

      Ценам на автомобили в России предсказали рост в полтора раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше