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13:52, 10 января 2025Бывший СССР

Зеленского обвинили в желании продлить конфликт

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в желании продлить конфликт
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет продлить конфликт, пытаясь снова обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос о членстве в НАТО. В этом его обвинил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

Он также негативно оценил намерение Зеленского требовать от Вашингтона гарантии безопасности. «Либо безумен. Либо — играет очередную роль с целью продлить свою власть и войну еще на чуть-чуть», — отметил Дубинский.

Ранее Зеленский назвал безумием возможное решение западных партнеров о прекращении поддержки Украины. Украинский лидер также подчеркнул, что государства Запада помогают Киеву расти и укреплять общую оборонную мощь.

9 января Зеленский попросил убедить Вашингтон поддержать Киев. По его мнению, чем решительнее себя ведет Украина, тем больше США будут заинтересованы оставаться на ее стороне.

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