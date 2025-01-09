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16:50, 9 января 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о возможном безумии Запада

Зеленский назвал безумием возможное прекращение Западом поддержки Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал безумием возможное решение Запада о прекращении поддержки Киева. Об этом он высказался на заседании Контактной группы по вопросам обороны страны на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Мы прошли такой долгий путь, что было бы просто безумием бросить все и не продолжать развивать созданные нами оборонные коалиции», — сказал он.

Зеленский отметил, что западные страны уже помогают расти Украине и укреплять общую оборонную мощь. Кроме того, как утверждает украинский лидер, через 11 дней для Европы и всего мира начинается новая глава, когда надо сотрудничать еще больше.

Ранее Зеленский призвал убедить США поддержать Украину. По его мнению, чем решительнее себя ведет Киев, тем больше в Вашингтоне будут заинтересованы оставаться на украинской стороне.

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