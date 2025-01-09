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16:48, 9 января 2025Бывший СССР

Зеленский призвал убедить США поддержать Украину

Зеленский: Чем решительнее Киев, тем больше США заинтересованы быть за Украину
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Чем решительнее себя ведет Киев, тем больше в Вашингтоне будут заинтересованы оставаться на украинской стороне. Убедить США поддержать Украину призвал в ходе заседания в формате «Рамштайн» президент страны Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «Зеркало недели».

«Чем больше решительности мы продемонстрируем, отстаивая свои интересы, тем больше наши партнеры, и особенно США, будут заинтересованы в том, чтобы оставаться на нашей стороне», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что хочет быть уверенным, что его страну «не сотрут с лица земли».

Ранее Зеленский сообщал, что в рамках «Рамштайна» он планировал провести переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих. Украинский лидер также назвал ключевым вопросом для Киева продолжение усиления системы ПВО.

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