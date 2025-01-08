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22:10, 8 января 2025Бывший СССР

Зеленский посетит встречу по Украине в формате «Рамштайн»

Зеленский заявил, что 9 января посетит заседание по Украине в формате «Рамштайн»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поедет на заседание Контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Поездка состоится в четверг, 9 января. По его словам, также запланированы переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих. Ключевым вопросом для Украины Зеленский назвал продолжение усиления противовоздушной обороны (ПВО). Украинский лидер подчеркнул, что у страны должна быть возможность как минимум отогнать от городов и границ российскую военную авиацию.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ от приглашения в НАТО.

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