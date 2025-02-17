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13:42, 17 февраля 2025Мир

Лавров раскрыл ожидания Москвы от переговоров с США

Лавров: На переговорах с США Москва хочет послушать своих партнеров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На переговорах с делегацией из США в Саудовской Аравии Москва хочет послушать своих партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы, прежде всего, хотим их послушать», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, руководство России примет решение о дальнейших шагах после переговоров с американскими представителями.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США и Россия выбрали Саудовскую Аравию как устраивающее обе стороны место для контактов. Он отметил, что это решение было принято совместно.

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