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13:04, 17 февраля 2025Мир

В Кремле объяснили выбор места для контактов России и США

Песков: США и Россия выбрали место для контактов, которое устраивает обе стороны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

США и Россия выбрали Саудовскую Аравию как устраивающее обе стороны место для контактов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону. Это такое совместное решение», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков рассказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник президента по международным делам Юрий Ушаков вылетят в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на переговоры с США по поручению российского лидера Владимира Путина.

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