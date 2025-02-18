Глава РФПИ раскрыл свою роль в переговорах с американцами

Глава РФПИ Дмитриев: В переговорах с США я буду отвечать за экономический аспект

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах с США будет отвечать за экономический аспект дискуссии. Его слова приводит ТАСС.

«Я буду отвечать именно за экономический аспект дискуссии», — сказал Дмитриев.

Беседуя с журналистами, глава РФПИ выразил надежду на позитивную дискуссию с американской стороной, а также на то, что позиция Москвы будет четко услышана.

Ранее помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о возможном расширении делегации РФ на переговорах между США и Россией в Эр-Рияде за счет главы РФПИ Кирилла Дмитриева. В итоге Москву представят министр иностранных дел Сергей Лавров, сам Ушаков и Дмитриев.