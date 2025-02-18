Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:25, 18 февраля 2025Мир

Глава РФПИ раскрыл свою роль в переговорах с американцами

Глава РФПИ Дмитриев: В переговорах с США я буду отвечать за экономический аспект
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах с США будет отвечать за экономический аспект дискуссии. Его слова приводит ТАСС.

«Я буду отвечать именно за экономический аспект дискуссии», — сказал Дмитриев.

Беседуя с журналистами, глава РФПИ выразил надежду на позитивную дискуссию с американской стороной, а также на то, что позиция Москвы будет четко услышана.

Ранее помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о возможном расширении делегации РФ на переговорах между США и Россией в Эр-Рияде за счет главы РФПИ Кирилла Дмитриева. В итоге Москву представят министр иностранных дел Сергей Лавров, сам Ушаков и Дмитриев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Беспилотники повредили более 50 домов

      Предупрежденный ФСБ россиянин сел на 13 лет за госизмену в пользу Украины

      В мире стали чаще покупать дорогие смартфоны

      В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США

      Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на СВО

      Российский мэр пытался оспорить штраф в три тысячи рублей

      Стало известно о переброске командованием ВСУ под Суджу мобилизованных украинцев

      Назван способ оставаться в форме после 50 лет

      Известная модель снялась обнаженной в ванной

      Президент Грузии рассказал о попытках подтолкнуть страну к войне с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше