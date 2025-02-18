Песков: Россия в украинском вопросе с самого начала ориентировалась на мир

Россия в украинском вопросе с самого начала ориентировалась на мир. Такую позицию высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, глава государства «с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам, в отличие от многих других стран».

«В особенности [в отличие от] Украины, которая запретила себе мирные переговоры, в отличие от европейцев, которые всегда говорили про необходимость продолжения войны любой ценой, прошлой администрации в Вашингтоне, которая тоже была сторонницей войны до последнего украинца», — обозначил Песков.

Во вторник, 18 января, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд начались переговоры делегаций России и США. Ранее в Кремле оценили начавшийся процесс. В частности, Песков заявлял, что об итогах пока говорить рано.