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12:26, 18 февраля 2025Россия

В Кремле высказали позицию по украинскому конфликту

Песков: Россия в украинском вопросе с самого начала ориентировалась на мир
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Россия в украинском вопросе с самого начала ориентировалась на мир. Такую позицию высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, глава государства «с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам, в отличие от многих других стран».

«В особенности [в отличие от] Украины, которая запретила себе мирные переговоры, в отличие от европейцев, которые всегда говорили про необходимость продолжения войны любой ценой, прошлой администрации в Вашингтоне, которая тоже была сторонницей войны до последнего украинца», — обозначил Песков.

Во вторник, 18 января, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд начались переговоры делегаций России и США. Ранее в Кремле оценили начавшийся процесс. В частности, Песков заявлял, что об итогах пока говорить рано.

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