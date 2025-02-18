В Кремле оценили переговоры России и США в Саудовской Аравии

Песков: Переговоры России и США только начались, пока рано их оценивать

Переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии только начались, поэтому им пока рано давать оценки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Переговоры только начались. Не понимаю, что вы имеете в виду. Как можно оценивать то, что только началось, какие итоги? Какие первые доклады? Идут переговоры», — подчеркнул представитель Кремля.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. В них участвуют глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Американскую сторону на переговорах представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах с США будет отвечать за экономический аспект дискуссии.