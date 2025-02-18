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11:09, 18 февраля 2025Россия

Названы пять причин отсутствия Украины и Европы на переговорах в Саудовской Аравии

Политолог Марков: Есть пять причин отсутствия Украины и Европы на переговорах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российский политолог Сергей Марков назвал пять причин отсутствия Украины и Европы на переговорах в Саудовской Аравии. Своим мнением он поделился в Telegram-канале «Логика Маркова».

По его словам, первая причина заключается в том, что темой переговоров будет наступление мира, а Украина и Евросоюз (ЕС) выступают за продолжение конфликта.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и ЕС за войну. Поэтому их сейчас там не будет. Кроме того, [президент России Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп по ценностям, по идеологии и философии потенциальные союзники. А Зеленский и лидеры ЕС их враги», — обозначил вторую причину Марков.

Политолог также обратил внимание на то, что переговоры будут вестись не только вокруг украинского конфликта. «Тема переговоров (...) — весь мир: чтобы не было ядерной войны, новая система безопасности, региональные конфликты типа палестинского и иранского», — подчеркнул он, отметив, что в этом кроется третья причина отсутствия ряда стран на встрече.

Еще одним объяснением стало обсуждение на встрече исключительно отношений России и США — в частности, контроля за ядерной безопасностью, размораживания дипломатических отношений и снятия санкций, уточнил эксперт.

Кроме того, по мнению Маркова, ни Украина, ни страны ЕС не являются в полной мере суверенными странами. «А США и Россия являются», — отметил политолог, обозначив пятую причину отсутствия Украины и Европы на переговорах.

Ранее во вторник, 18 января, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд начались переговоры делегаций России и США. Со стороны России на встрече присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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