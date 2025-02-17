Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России

Зеленский: Украина не будет участвовать в переговорах США и России

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Politico заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят.

«Мои визиты не имеют ничего общего с этими переговорами. Хотя, когда я приеду в Саудовскую Аравию, я спрошу у его величества, что он знает о темах переговоров», — сказал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией 18 февраля для переговоров. Источник The Washington Post рассказал, что новость о встрече представителей России и США «встретили с тревогой» в Европе и на Украине, так как их «исключили из начальных этапов планирования переговоров».