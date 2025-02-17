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14:13, 17 февраля 2025Мир

Раскрыты детали переговоров России и США в Саудовской Аравии

WP: Рубио, Уолтц и Уиткофф встретятся с делегацией России в Эр-Рияде 18 февраля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля для переговоров. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Ожидается, что Рубио, Уолтц и Уиткофф примут участие в предварительных переговорах в Эр-Рияде в составе американской делегации», — рассказал изданию источник на условиях анонимности.

Как отмечают авторы материала, новость о встрече представителей России и США «встретили с тревогой» в Европе и на Украине, поскольку их «исключили из начальных этапов планирования переговоров».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча двух стран будет посвящена восстановлению всего комплекса отношений Москвы и Вашингтона. Кроме того, на ней обсудят возможные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, а также организацию личной встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

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