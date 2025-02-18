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13:26, 18 февраля 2025Ценности

В галстуках Лаврова и госсекретаря США Рубио на переговорах разглядели тайный смысл

Глава МИД РФ Лавров и госсекретарь США Рубио прибыли в Эр-Рияд в синих галстуках
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: РИА Новости

В галстуках главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио разглядели тайный смысл. Фотографию с переговоров в Саудовской Аравии публикует РИА Новости.

Уточняется, что стороны прибыли на переговоры в Эр-Рияде в галстуках одного тона. Тем не менее, галстук Лаврова темно-синий, без узора, а у Рубио — аналогичный аксессуар с узором в мелкую белую точку.

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В то же время галстуки спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова и вовсе оказались одинаковыми: яркого синего цвета.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, также присутствующий в Эр-Рияде с Лавровым и Ушаковым, ранее раскрыл свою роль на переговорах с американцами. На встрече он будет отвечать за экономический аспект дискуссии с США.

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